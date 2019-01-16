YouTube запретил опасные челленджи и пранки

Сан-Бруно, США, , 14:52 — REGNUM YouTube запретил публиковать челленджи, которые могут привести к серьезным травмам или смерти. Правило распространяется также на пранки (розыгрыши), герои которых уверены, что находятся в опасной ситуации. Об этом сообщила администрация видеохостинга в официальном блоге.

Одним из последних примеров подобных видео стал челлендж по мотивам фильма «Птичий короб», который запустил видеоблогер Джейк Пол. Он опубликовал ролик, в котором едет за рулем автомобиля с завязанными глазами. Через несколько дней видео удалили, так как до этого 17-летняя жительница США попала в аварию из-за участия в челлендже.

Также в правилах появился пункт о запрете публикации роликов, в которых ребенок становится участником пранка с фальшивой смертью родителей. Под запрет попало и публичное унижение за ошибки. Один из примеров — канал DaddyOFive, у авторов которого служба опеки отобрала детей после жалоб на жестокое обращение с ними.

Изменения коснулись также модерации внешних ссылок, публикуемых в описании к видео. Отныне запрещено вставлять ссылки на порнографические ресурсы, вредоносные программы и спам. Кроме того, пользователи не могут ставить на миниатюры изображения, содержащие сцены насилия или порнографии, даже если само видео не нарушает правил платформы. За нарушение этих пунктов юзер получается страйки. Три страйка за 90 дней приведут к удалению аккаунта.

Напомним, в январе 2018 году на YouTube стал популярным Tide Pod Challenge, участники которого ели гель-таблетки Tide, похожие на конфеты. Тогда администрация сервиса удаляла подобные видео, но не закрепляла правила, запрещающие подобный контент.

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