В Прикамье педофил получил пожизненный срок

Пермь, , 14:44 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве двух девочек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, обвиняемый фигурант — 41-летний мужчина признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве несовершеннолетних жительниц Перми.

Преступление совершено в 2006 году. По данным силовиков, мужчина познакомился с подростками на железнодорожном вокзале. Девочки 13 и 12 лет убежали из дома. Насильник заманил школьниц в безлюдное место и, надругавшись, убил их. Преступление удалось раскрыть лишь в 2017 году. Тогда личность подозреваемого установили и мужчину задержали, а затем предъявили обвинение. Расследование уголовного дела завершилось лишь осенью 2018 года.

Суд признал фигуранта виновным по всем статьям, по которым предъявлялось обвинение, и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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