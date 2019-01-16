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В Астане оптимизировали штат антикоррупционного ведомства

Общество

Оптимизация аппарата позволила повысить заработную плату работникам агентства до 50%

Астана, 16 января 2019, 14:43 — REGNUM  Штатная численность департамента агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции по Астане сократилась на 32%, до 32 единиц. Об этом заявила глава департамента агентства Жазира Жылкышиева, сообщает 16 января издание BNews.

По её словам, оптимизация аппарата позволила повысить заработную плату работникам агентства до 50%. Это также позволило выплачивать надбавки к заработной плате высокоэффективным специалистам, отметила Жылкышиева.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Алма-Ате проходит внеочередная сессия маслихата (представительный орган власти) по вопросу оптимизации структуры городской администрации. В городе планируется на 12% сократить руководящий состав администрации.

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