В Астане оптимизировали штат антикоррупционного ведомства

Астана, , 14:43 — REGNUM Штатная численность департамента агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции по Астане сократилась на 32%, до 32 единиц. Об этом заявила глава департамента агентства Жазира Жылкышиева, сообщает 16 января издание BNews.

По её словам, оптимизация аппарата позволила повысить заработную плату работникам агентства до 50%. Это также позволило выплачивать надбавки к заработной плате высокоэффективным специалистам, отметила Жылкышиева.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Алма-Ате проходит внеочередная сессия маслихата (представительный орган власти) по вопросу оптимизации структуры городской администрации. В городе планируется на 12% сократить руководящий состав администрации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют сэкономить на оптимизации площадей в госорганах