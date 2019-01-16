Игру Red Dead Online обвинили в пропаганде расизма

Нью-Йорк, США, , 14:56 — REGNUM Издание The Verge считает, что игра Red Dead Online пропагандирует расизм. По словам геймеров, игра за темнокожего персонажа означает постоянные гонения и травлю со стороны других игроков.

The Verge считает, что Red Dead Redemption создаёт враждебную среду для темнокожих персонажей. Игроки сообщают, что таких персонажей систематически оскорбляют и преследуют за несовершённые преступления из-за цвета кожи. Одни геймеры считают это шуткой, а другие — явным проявлением расизма.

Геймеры, играющие за темнокожих персонажей, постоянно сталкиваются с работорговцами, импровизированными «ку-клукс-кланами» и систематическими унижениями. Некоторые игроки в «отыгрыше роли» заходят так далеко, что начинают оскорблять темнокожих персонажей фразами, популярными в США XIX века (эпоха, представленная в игре).

Однако не все игроки, предпочитающие темнокожих персонажей, видят в этом проблему. Некоторые геймеры считают это плюсом, ведь в игре «можно убивать представителей Ку-клукс-клана».

Напомним, что Red Dead Redemption 2 — популярная экшен-видеоигра, действие которой происходит на Диком Западе. Проект был тепло встречен как игроками, так и критиками и стал победителем в пяти номинациях на премии The Game Awards 2018. Также игра часто становится поводом для обсуждений и разбирательств. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Национальное детективное агентство Пинкертона» подало судебный иск на издательство Take-Two Interactive за присутствие в игре Red Dead Redemption 2 двух представителей этого агентства: Эндрю Милтона и Эдгара Росса. Однако Take-Two не посчитали себя виновными и подали ответный иск.

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