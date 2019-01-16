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Более 4 тыс. христиан были убиты за веру в 2018 году — НПО

Общество

Преследование христианских меньшинств в мире увеличивается из года в год

Париж, 16 января 2019, 14:49 — REGNUM  По данным неправительственной организации Portes Ouvertes, в 2018 году в мире было убито более 4300 христиан, отстаивающих свою веру, сообщает Le Figaro.

В неправительственной организации (НПО) отметили, что число убитых за веру христиан выросло на 40% с 3066 до 4305 в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года.

Организация Portes Ouvertes опубликовала рейтинг 50 стран, где «христиане подвергаются наибольшему преследованию». Согласно их данным, 90% христиан были убиты за веру в Нигерии (3 731 человек).

В общей сложности 245 млн христиан: католиков, православных, протестантов, баптистов, евангелистов, пятидесятников, новообращенных подвергаются преследованиям — или каждый девятый христианин.

Издание отмечает, что преследование христианских меньшинств в мире увеличивается из года в год. За год «число церквей (закрытых, атакованных, поврежденных, сожженных) увеличилось почти в два раза — с 793 до 1847. Число заключенных христиан также выросло с 1905 до 3150 человек за тот же период.

Portes Ouvertes — правозащитная христианская организация, которая оказывает помощь верующим в тех странах, где христианская вера подвергается преследованию. Организация была основана в 1955 году голландцем Анне ван дер Бийлем.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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