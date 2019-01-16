Среда, 16 Января 2019 года
14:33:06 МСК

В России может возникнуть дефицит лекарств

Общество

В Госдуме хотят видеть методику расчета цен от правительства

Москва, 16 января 2019, 14:32 — REGNUM  В Госдуме видят риски роста цен и дефицита лекарств в связи с принятием проекта закона о государственном регулировании цен на ряд препаратов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Законопроект о регулировании цен на лекарства Госдума приняла в первом чтении. Речь идет о препаратах, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственный препаратов (ЖНВЛП), то есть о 800 препаратах, в России из них производится 80%.

Предполагается, что методику определения цены пропишет правительство в подзаконных актах. Это вызвало дискуссию в Госдуме, в профильном комитете Госдумы по охране здоровья настаивают на том, что документ был подготовлен правительством уже к третьему чтению инициативы.

«Методика расчета цены, которую должны увидеть те производители, те держатели регистрационных удостоверений, которые будут заявляться на перерегистрацию в 2019—2020 годах. Достаточно короткий срок. А работы там достаточно много. И поэтому нам, наверное, нужно предложить и в протокол записать о том, что правительство к третьему чтению пусть предложит свои подзаконные акты, хотя бы концептуально, хотя бы видение этой методики, чтобы мы рассмотрели, например, на подкомитете или даже на комитете с присутствием экспертов», — заявил в ходе обсуждения член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров («Единая Россия»).

Также в ходе дискуссии звучали опасения, что в результате принятия закона может возникнуть дефицит лекарств.

«На самом деле вопрос будет ли дефицит, это серьезный вопрос. Как раз от того, как мы примем закон, какая методика будет у правительства, будет и зависеть от того, от этого будут зависеть цены на список, который финансирует государство», — сказал Петров.

Он напомнил, что в майском указе президента РФ 2012 года по списку жизненно важных препаратов говорилось о том, что к 2018 году в России должно производиться 90% лекарств.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума законом регулирует цены на лекарства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить