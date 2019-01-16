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Медики предупредили о вреде крещенских купаний

Общество

Резкий перепад температур может вызвать инфаркт

Медики предупредили о вреде крещенских купаний
Iliya Pitalev
Крещенское купание в реке Истра

Москва, 16 января 2019, 14:31 — REGNUM  Врачи считают, что купание в проруби на Крещение Господне не идёт на пользу гражданам, и даже более того, наносит вред, пишет «Вечерняя Москва».

Во-первых, по мнению медиков, не закалённый человек, окунувшись в прорубь, рискует получить простудное заболевание или воспаление лёгких. Во-вторых, от переохлаждения снижается иммунитет.

Но вреднее всего купание в ледяной проруби для людей, страдающих сердечно-сосудистыми или другими хроническими заболеваниями.

Перепад температур может вызвать аритмию, резкое повышение или понижение артериального давления, и как следствие, инфаркт или инсульт.

Медики рекомендуют жителям России, хорошо подумать, прежде чем окунаться в крещенские купели.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве готовятся к христианскому празднику — Крещению Господню. К 19 января в столице оборудуют 60 площадок для крещенских купаний.

Подробнее: На Крещение в Москве оборудуют 60 площадок для купаний

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Крещение Господне (Богоявление)
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