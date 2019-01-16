Среда, 16 Января 2019 года
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Туристический поток в Милан увеличился на 10%

Общество

Значительная часть поездок носит рабочий характер

Милан, Италия, 16 января 2019, 14:29 — REGNUM  По итогам 2018 года число туристов, посетивших Милан, выросло почти на 10% в сравнении с 2017 годом, до 6,82 миллиона человек, передает информагентство Askanews в среду, 16 января.

С учетом туристов, посещавший другие населенные пункты региона Ломбардия, поток увеличился до 9,94 миллиона человек.

Деловую столицу Италии чаще всего посещают граждане в возрасте от 31 до 45 лет (3,2 миллиона человек). Поскольку значительная часть поездок носит рабочий характер, путешественники-одиночки посещают Милан чаще, чем семьи.

Местные власти рассчитывают закрепить успех в 2019 году, особые надежды они возлагают на мероприятия, посвященные 500-летнему юбилею смерти Леонардо Да Винчи.

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Экономика Италии
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