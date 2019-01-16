Туристический поток в Милан увеличился на 10%

Милан, Италия, , 14:29 — REGNUM По итогам 2018 года число туристов, посетивших Милан, выросло почти на 10% в сравнении с 2017 годом, до 6,82 миллиона человек, передает информагентство Askanews в среду, 16 января.

С учетом туристов, посещавший другие населенные пункты региона Ломбардия, поток увеличился до 9,94 миллиона человек.

Деловую столицу Италии чаще всего посещают граждане в возрасте от 31 до 45 лет (3,2 миллиона человек). Поскольку значительная часть поездок носит рабочий характер, путешественники-одиночки посещают Милан чаще, чем семьи.

Местные власти рассчитывают закрепить успех в 2019 году, особые надежды они возлагают на мероприятия, посвященные 500-летнему юбилею смерти Леонардо Да Винчи.