Минздрав Казахстана планирует полностью отказаться от проб Манту

Астана, , 14:30 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана решило отказаться от проб Манту в качестве диагностики туберкулеза, заявил директор национального научного центра фтизиопульмонологии минздрава республики Малик Аденов, сообщает 16 января издание Informburo.

По его словам, проба Манту зачастую дает ложноположительные результаты из-за аллергического компонента в её составе. Аденов отметил, что в настоящее время в Казахстане внедряется диаскинтест российского производства.

Директор научного центра добавил, что для диагностики туберкулеза планируется также использовать Квантифероновый тест, который позволяет выявлять наличие болезни у детей на ранней стадии.

Как сообщал ИА REGNUM, 26 октября 2018 г. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Казахстана Малик Аденов заявил, что на социальную поддержку больных туберкулезом в республике ежегодно выделяется более $1 млрд тенге ($2,72 млн по курсу на 26 октября 2018 года).

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