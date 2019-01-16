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Минздрав Казахстана планирует полностью отказаться от проб Манту

Общество

Проба Манту зачастую дает ложноположительные результаты

Астана, 16 января 2019, 14:30 — REGNUM  Министерство здравоохранения Казахстана решило отказаться от проб Манту в качестве диагностики туберкулеза, заявил директор национального научного центра фтизиопульмонологии минздрава республики Малик Аденов, сообщает 16 января издание Informburo.

По его словам, проба Манту зачастую дает ложноположительные результаты из-за аллергического компонента в её составе. Аденов отметил, что в настоящее время в Казахстане внедряется диаскинтест российского производства.

Директор научного центра добавил, что для диагностики туберкулеза планируется также использовать Квантифероновый тест, который позволяет выявлять наличие болезни у детей на ранней стадии.

Как сообщал ИА REGNUM, 26 октября 2018 г. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Казахстана Малик Аденов заявил, что на социальную поддержку больных туберкулезом в республике ежегодно выделяется более $1 млрд тенге ($2,72 млн по курсу на 26 октября 2018 года).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане на поддержку больных туберкулёзом ежегодно выделяют $3,3 млн

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Туберкулез
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