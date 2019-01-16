Ярославцы обсуждают стоимость бахил в поликлиниках

Ярославль, , 14:22 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова возмутилась стоимостью бахил в поликлинике на улице Пушкина в областном центре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кузнецова объезжала медицинские учреждения как член комитета по соцполитике.

Сегодня меня поразила поликлиника на ул. Пушкина в Ярославле. В отличие от «Бережливой», где бахилы выдают в гардеробе бесплатно, на Пушкина в автомате бахилы продают за 10 РУБЛЕЙ!!! В медорганизациях, где установлены автоматы с бахилами, везде их стоимость составляет 5 рублей за пару. Ну, это уже за гранью!» — написала депутат Елена Кузнецова на своей странице в Facebook.

В правительстве Ярославской области открестились от подорожания бахил. Как заявили в областном департаменте здравоохранения, чиновники не контролируют цены на бахилы. Более того, покупка бахил — дело добровольное.

«Цены на бахилы в больницах и поликлиниках устанавливают не лечебные учреждения, не областной департамент здравоохранения, а коммерческие предприятия, которым принадлежат автоматы для продажи бахил. Эти фирмы арендуют места для своих автоматов, а потому сами устанавливают цены. Да, лечебные учреждения должны выдавать пациентам бесплатные бахилы, но зачастую на это не хватает финансирования. В случае, если пациенту не выдали бесплатные бахилы в больнице или поликлинике, он, конечно, может ничего не покупать и идти без них. Но это, как говорится, вопрос уважения к труду обслуживающего персонала учреждения», — сообщили корреспонденту портала YarNews в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

В соцсетях ярославцы слова чиновниках о «бесплатных» бахилах восприняли с иронией.

«Не хватает». Это значит, что они есть почти всегда. Но я в последние лет этак 10 ни разу в поликлинике не видела бесплатных бахил. Кто же их использует?» — написала в Facebook жительница города Татьяна Воробьева.

Свечи в храмах и бахилы в больнице будут всегда за деньги. Аминь. Кто не верит — спросите у любого главврача или священника», — пишет Сергей Колесник.

Тему подорожания бахил депутат Елена Кузнецова пообещала обсудить в Ярославской областной думе.

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