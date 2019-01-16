Кузнецова сохранила пост детского омбудсмена РФ

Москва, , 14:16 — REGNUM Анна Кузнецова останется на посту уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. На эту должность она была переназначена в соответствии с указом главы государства Владимира Путина.

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Эксперт: Назначение Анны Кузнецовой — это «попадание в десятку»

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, уточняется, что срок полномочий Кузнецовой в должности — пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность детского омбудсмена Анна Кузнецова была впервые назначена в сентябре 2016 года, сменив на этом посту Павла Астахова.

Напомним, в декабре 2018 года Госдума РФ приняла пакет законов, направленных на создание в России института уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. В документах были определены особенности правового положения, основные задачи, полномочия омбудсмена, требования, порядок рассмотрения обращений, а также основы правового статуса уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

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