Кузнецова сохранила пост детского омбудсмена РФ

Москва, 16 января 2019, 14:16 — REGNUM Анна Кузнецова останется на посту уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. На эту должность она была переназначена в соответствии с указом главы государства Владимира Путина.
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Эксперт: Назначение Анны Кузнецовой — это «попадание в десятку»
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, уточняется, что срок полномочий Кузнецовой в должности — пять лет.
Как сообщало ИА REGNUM, на должность детского омбудсмена Анна Кузнецова была впервые назначена в сентябре 2016 года, сменив на этом посту Павла Астахова.
Напомним, в декабре 2018 года Госдума РФ приняла пакет законов, направленных на создание в России института уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. В документах были определены особенности правового положения, основные задачи, полномочия омбудсмена, требования, порядок рассмотрения обращений, а также основы правового статуса уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
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