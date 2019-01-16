На месте ЧС в Шахтах прошла гражданская панихида по погибшим

Шахты, Ростовская область, , 14:12 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области рядом с многоквартирным домом № 16 на улице Хабарова, в котором утром 14 января взорвался газ, прошла гражданская панихида. Сотни горожан пришли к месту трагедии, чтобы почтить память погибших, сообщает пресс-служба донского губернатора.

Напомним, сегодня, 16 января, в городе объявлен день траура. Глава региона Василий Голубев возложил цветы на месте ЧС, выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Губернатор также поблагодарил донских спасателей за их труд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами шахтинской трагедии стали пять человек. Донские спасатели завершили поисковую операцию в ночь на 16 января. В результате взрыва пострадало 16 квартир, четыре из которых разрушены почти полностью.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах прогремел около 6:20 14 января. В результате взрыва обрушились девятый и восьмой этажи. Из-под завалов были спасены семь человек, двое находятся в больнице — это мужчина и полуторагодовалая девочка.

140 жильцов дома были эвакуированы. Временный приют они нашли у родных и близких, около 30 человек разместились в гостинице.

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