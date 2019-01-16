Среда, 16 Января 2019 года
14:12:47 МСК

На месте ЧС в Шахтах прошла гражданская панихида по погибшим

Общество

16 января — день траура в городе Шахты

На месте ЧС в Шахтах прошла гражданская панихида по погибшим
Иллюстрация: Donland.ru
В Шахтах — день траура

Шахты, Ростовская область, 16 января 2019, 14:12 — REGNUM  В городе Шахты Ростовской области рядом с многоквартирным домом № 16 на улице Хабарова, в котором утром 14 января взорвался газ, прошла гражданская панихида. Сотни горожан пришли к месту трагедии, чтобы почтить память погибших, сообщает пресс-служба донского губернатора.

Напомним, сегодня, 16 января, в городе объявлен день траура. Глава региона Василий Голубев возложил цветы на месте ЧС, выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Губернатор также поблагодарил донских спасателей за их труд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами шахтинской трагедии стали пять человек. Донские спасатели завершили поисковую операцию в ночь на 16 января. В результате взрыва пострадало 16 квартир, четыре из которых разрушены почти полностью.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах прогремел около 6:20 14 января. В результате взрыва обрушились девятый и восьмой этажи. Из-под завалов были спасены семь человек, двое находятся в больнице — это мужчина и полуторагодовалая девочка.

140 жильцов дома были эвакуированы. Временный приют они нашли у родных и близких, около 30 человек разместились в гостинице.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские спасатели завершили поисковую операцию на месте ЧС в Шахтах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв бытового газа в ростовском городе Шахты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить