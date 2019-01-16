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Площадки для крещенских купаний оборудуют в 10 парках Москвы

Общество

В местах крещенских купаний будут дежурить спасатели и врачи

Москва, 16 января 2019, 14:03 — REGNUM  В Москве в праздник Крещения окунуться в ледяную прорубь можно будет в 10 парках, сообщает 16 января пресс-служба столичной администрации.

Так, в ночь с 18 на 19 января купели будут подготовлены в Воронцовском парке, «Сокольниках», «Филях», «Северном Тушине», «Митино», «Кузьминках», Терлецком лесопарке (проход через парк «Терлецкая дубрава»), музее-заповеднике «Царицыно», зоне отдыха «Левобережье» и зоне отдыха «Борисовские пруды».

Отмечается, что в местах крещенских купаний будут дежурить спасатели и врачи, также будут установлены теплые раздевалки, желающих будут угощать горячим чаем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на восьми площадках, где будут проходить крещенские купания, установят видеокамеры. Прямые трансляции будет вестись на портале «Окно в город». Вещание начнется в 18:00 18 января и завершится в 18:00 19 января.

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