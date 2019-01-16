Два вуза Казахстана вошли в список лучших университетов развивающихся стран

Астана, , 14:05 — REGNUM Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ) и Евразийский национальный университет имени Гумилёва (ЕНУ) попали в рейтинг лучших вузов в развивающихся странах по версии британского издания Times Higher Education, сообщает 16 января агентство Informburo.

Для составления рейтинга использовались те же 13 показателей эффективности, что и для рейтинга лучших мировых университетов. КазНУ занял 201−250 место, так как набрал одно количество баллов с 50 другими вузами. ЕНУ занял 301−350 место.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года КазНУ стал единственным вузом среди стран Туркестана, вошедшим в рейтинг британского агентства Times Higher Education (THE).

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