Челябинка получила 12,5 лет колонии за сбыт наркотиков

Челябинск, , 13:55 — REGNUM В Челябинске Калининский райсуд вынес приговор в отношении 29-летней наркоторговки. Ей назначено 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Преступную деятельность женщина вела почти два года (с апреля 2015 по март 2017-го). Покупателей она находила через интернет и размещала закладки.

Как пишет издание Накануне.Ru, также женщина вовлекла ранее незнакомое ей лицо в употребление наркотиков.

При личном досмотре у дамы изъяли 150 граммов нарковещества. Ещё 60 граммов было найдено у неё дома.