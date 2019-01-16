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Челябинка получила 12,5 лет колонии за сбыт наркотиков

Общество

Приговор вынес Калининский районный суд

Челябинск, 16 января 2019, 13:55 — REGNUM  В Челябинске Калининский райсуд вынес приговор в отношении 29-летней наркоторговки. Ей назначено 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Преступную деятельность женщина вела почти два года (с апреля 2015 по март 2017-го). Покупателей она находила через интернет и размещала закладки.

Как пишет издание Накануне.Ru, также женщина вовлекла ранее незнакомое ей лицо в употребление наркотиков.

При личном досмотре у дамы изъяли 150 граммов нарковещества. Ещё 60 граммов было найдено у неё дома.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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