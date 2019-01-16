Свердловский губернатор назвал сроки очистки пруда рядом с Нижним Тагилом

Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Очистка Черноисточинского пруда у Нижнего Тагила начнется после подготовки адекватной документации по водной концессии. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается воды из Черноисточинского пруда, то мы говорили об этом и с мэром Нижнего Тагила Пинаевым, и с областным министерством ЖКХ и энергетики. Нужно подготовить качественную документацию, что они и делают, и выйти с конкурсом», — заявил глава региона.

Куйвашев упомянул, что предыдущие документы по вопросу не смогли пройти экспертизу.

«Те предложения, которые были, мы потом отдавали на экспертизу. Сам Пинаев отдавал их на дополнительную экспертизу, и там был ряд серьёзных замечаний. Нужно подготовить то, что нужно Нижнему Тагилу. Скорее всего, это будет гораздо ниже по цене, чем в первом соглашении — там было много ненужных трат. Будем реализовывать этот проект. Я действительно жду качественного документа, согласно которому концессионер возьмётся за эту работу», — подчеркнул руководитель.

Напомним, последние несколько лет экологические проблемы с Черноисточинским прудом встали наиболее остро. Вода, которая используется для нужд Нижнего Тагила, позеленела и имеет неприятный запах.

12 декабря 2018 года стартовал новый конкурс на концессионное соглашение по очистке пруда, который продлится до 31 января 2019 года.

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