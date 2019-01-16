Среда, 16 Января 2019 года
14:30:42 МСК

Настольные игры зарабатывают больше денег на Kickstarter, чем видеоигры

Общество

Суммы видеоигровых кампаний стабильно уменьшаются

Нью-Йорк, США, 16 января 2019, 14:30 — REGNUM  По статистике за 2018 год на краудфандиговом сервисе Kickstarter в категории «игры» настольные проекты сильно опережают видеоигры. Благодаря им эта развлекательная категория впервые выросла до рекордного уровня — $200 млн, сообщает Polygon.

В категории «настольные игры» наблюдается стабильный рост. По сравнению с 2017 годом, «стоимость» проектов этой группы увеличилась на $27, 23 млн (19,8%). Общий объём успешно реализованных кампаний по настольным играм составил $165 млн, что также стало рекордом для Kickstarter.

В категории «видеоигры» наблюдается обратная динамика. Категория сократилась на $1,45 млн (8%). Общий объём успешных кампаний составил $15,8 млн. Таким образом, настольные проекты стали доминирующей силой на Kickstarter, в то время как видеоигровые кампании так и не вышли из кризиса.

Напомним, что ранее студия-разработчик Ys Net сообщала о завершении кампании по сбору средств на создание игры Shenmue 3. Разработчикам удалось собрать необходимую сумму при помощи краудфандинга. Менее чем за сутки для проекта доброжелатели выделили в общей сложности два миллиона долларов на Kickstarter.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Nintendo Россия избежал наказания

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить