Позитивная новация: о налоговых вычетах за ЗОЖ

Барнаул, , 13:30 — REGNUM Инициатива приучить граждан России к здоровому образу жизни при помощи налоговых вычетов, возвращая часть суммы, которую они заплатили за абонементы в спортзалы, приведет к увеличению трудоспособного населения. Так считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу, с которой выступили эксперты Общероссийского народного фронта, он пояснил:

«Принятие инициативы с налоговым вычетом за расходы на физкультурные услуги стало бы весьма позитивной новацией. Мы уже стали привыкать к росту налогов и платежей, а в данном случае, по сути, планируется субсидирование занятий спортом для широких слоев населения, причем добросовестных налогоплательщиков.

Другим моментом является то, что подобной мерой усиливается мотивация людей к занятиям физкультурой и спортом. Несомненно, человек гораздо более охотно будет посещать спортзал в расчете на денежную компенсацию. Последствия инициативы могут оказаться стратегически важными. Вовлечение населения страны в занятия спортом позволит не только снизить заболеваемость, обусловленную пониженной физической активностью, но и уменьшить распространение алкоголизма и табакокурения. В конечном итоге это приведет к увеличению трудоспособного населения и окажет благотворное влияние на экономику страны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, налоговый вычет за занятия спортом в России предлагается осуществлять по той же схеме, как и вычеты за оплату медицинских и образовательных услуг. По мнению сотрудника Центра налоговой политики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Татьяны Логиновой, которую цитирует Riafan.ru, те, кто пользуется услугами фитнес-клубов бюджетного сегмента, смогут получить не больше двух тысяч рублей, а посетители более дорогих залов — около десяти тысяч рублей.

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