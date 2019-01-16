В Ботаническом саду КФУ пытаются избавиться от мучнистого червеца

Казань, , 13:25 — REGNUM Специалисты Ботанического сада Казанского федерального университета и регионального ФГБУ «Россельхозцентр» пытаются одолеть мучнистого червеца на плодовых растениях из коллекции оранжереи, сообщает 16 января пресс-служба вуза.

«К нам в оранжерею попал экзотический паразит — мучнистый червец, — который начал «расселяться». А произошло это потому что оранжерея — замкнутый мир, с отсутствием сквозняков, ветра и дождей. Для вредоносного насекомого она стала райским местом», — сообщил инженер первой категории Учебно-производственного центра «Ботанический сад» Сергей Максимов.

По его словам, мучнистый червец является близким «родственником» щитовки и может попасть в жилые дома вместе с приобретенными комнатными растениями. Борьбу с паразитом специалисты решили вести с помощью златоглазки — насекомого из семейства сетчатокрылых. Наиболее известным видом является обыкновенная златоглазка. Ее личинки питаются такими насекомыми, как червецы, тля, клещи, и яйцами различных молей.

«В отличие от химических препаратов, златоглазке нужно пройти полный цикл: от яиц до имаго. Наблюдение будет проходить в течение года-полутора лет, потом будут известны результаты», — заключил Максимов.

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