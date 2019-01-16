Свердловский губернатор: в Нижнем Тагиле улучшилась экологическая ситуация

Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM В Нижнем Тагиле за последний год улучшилась экологическая ситуация. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграло уменьшение числа вредных выбросов.

«Если говорить об экологии — а это вопрос и мусорной реформы, и вопрос выбросов — то значительно уменьшилось количество выбросов в Нижнем Тагиле. Новая домна, ввёденная в прошлом году, существенным образом сократила выбросы», — сказал Куйвашев.

Ранее, 9 апреля 2018 года на Нижнетагильском металлургическом комбинате запустили доменную печь № 7. Тем не менее, на совещании 1 ноября 2018 года полпред президента в УрФО Николай Цуканов подчеркнул, что Нижний Тагил находится в тройке городов округа с самым большим загрязнением воздуха.

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