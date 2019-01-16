В Оренбуржье установлена женщина, чей младенец найден на улице мёртвым

Оренбург, , 14:07 — REGNUM В Оренбургской области следователи и полиция установили личность женщины, чей новорожденный сын было обнаружен на улице мертвым и, по предварительным данным, умер от переохлаждения. Как сообщили корреспонденту в СУ СКР по региону, в целях раскрытия преступления допрошены жители четырех населенных пунктов, медицинские работники района, водители общественного транспорта, таксисты.

В ведомстве отметили важную роль СМИ в том, что женщина найдена. Увидев информацию о том, что ребенок обнаружен и ищут его мать, оренбурженка раскаялась и приняла верное решение.

По данным следствия, утром 9 января 2019 года женщина самостоятельно родила живого мальчика. Оренбурженка не состояла на учете в женской консультации, а когда начались роды, не обратилась за медпомощью.

Напомним, 10 января в поселке Нижние Кузлы на дороге возле домов местные жители обнаружили бездыханное тело младенца. Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Сейчас его переквалифицировали на статью «Убийство матерью новорожденного ребенка». Решается вопрос по предъявлению фигурантке обвинения и избрания меры пресечения.