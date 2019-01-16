Более 20% украинских судей провалили тестирование — комиссия

Киев, , 13:16 — REGNUM Из 2043 судей местных и апелляционных судов соответствие занимаемой должности подтвердили 1624. Об этом заявили представители высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщило 16 января информационное агентство УНН.

По данным представителей комиссии, 419 судей в стране не прошли проверку. Из них 240 уволились по собственному желанию во время проверки, 109 не смогли сдать экзамены и будут уволены в ближайшее время.

Напомним, на Украине ощущается острая нехватка судей. В августе 2018 года в стране не действовали 22 суда, а из 8 тыс. судей работали только 5,2 тыс.

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