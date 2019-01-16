Министерство гражданской авиации Индии создает воздушный коридор для дронов

Нью-Дели, , 15:07 — REGNUM С целью развития инфраструктуры для осуществления беспилотных полетов министерство гражданской авиации Индии приняло решение о создании специализированного воздушного коридора. Кроме того, будет введена система лицензирования и сертификации беспилотных летательных аппаратов.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в проекте программы министерства гражданской авиации Индии, который был опубликован 15 января 2019 года, также содержится предложение по постройке дронпортов, что существенно облегчит запуск и приземление беспилотных летательных аппаратов и обеспечит более строгое регулирование данной сферы. Кроме того, документ предлагает создать в рамках министерства департамент беспилотных летательных аппаратов, который будет следить за соблюдением правил и норм осуществления беспилотных полетов, за нарушение которых предлагается взымать денежные штрафы. Подобное подразделение также сможет осуществлять контроль за максимальным сроком эксплуатации беспилотного летательного средства и соответствии нормам безопасности.

В Индии уже функционирует цифровая воздушная платформа для регистрации беспилотных летательных аппаратов, которая попадает под нормативы министерства гражданской авиации. Эксплуатация дронов может осуществляться только при соблюдении принципов уважения достоинства, неприкосновенности личной жизни и безопасности человека.