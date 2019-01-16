Среда, 16 Января 2019 года
13:27:11 МСК

Верховный суд Индии пересмотрит петицию о пытках в тюрьмах

Общество

Верховный суд Индии пересмотрит петицию, призывающую правительство разработать законопроект по запрету пыток и обращения, унижающего человеческое достоинство, в тюрьмах

Нью-Дели, 16 января 2019, 13:27 — REGNUM  Верховный суд Индии 15 января принял решение пересмотреть петицию, призывающую правительство разработать и принять законопроект о запрете пыток и обращения, унижающего человеческое достоинство, в отношении заключенных. Основным аргументом в пользу подобной меры является тот факт, что Индия подписала конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», решение Верховного суда Индии вновь обратить внимание на петицию спустя год после последнего рассмотрения обусловлено тем, что сообщения о нарушениях в данной сфере продолжают поступать, несмотря на обещание правительства принять необходимые меры.

Изначально петиция была представлена на рассмотрение Верховного суда Индии в 2016 году одним из лидеров партии Индийский национальный конгресс, а также бывшим министром юстиции Ашвани Кумаром.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить