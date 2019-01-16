Верховный суд Индии пересмотрит петицию о пытках в тюрьмах

Нью-Дели, , 13:27 — REGNUM Верховный суд Индии 15 января принял решение пересмотреть петицию, призывающую правительство разработать и принять законопроект о запрете пыток и обращения, унижающего человеческое достоинство, в отношении заключенных. Основным аргументом в пользу подобной меры является тот факт, что Индия подписала конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», решение Верховного суда Индии вновь обратить внимание на петицию спустя год после последнего рассмотрения обусловлено тем, что сообщения о нарушениях в данной сфере продолжают поступать, несмотря на обещание правительства принять необходимые меры.

Изначально петиция была представлена на рассмотрение Верховного суда Индии в 2016 году одним из лидеров партии Индийский национальный конгресс, а также бывшим министром юстиции Ашвани Кумаром.