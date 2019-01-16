Индия испытает космический аппарат многоразового использования летом 2019

Нью-Дели, , 16:58 — REGNUM Индийская организация космических исследований начала работу по разработке космического аппарата многоразового использования, что должно значительно снизить издержки запуска спутников на околоземную орбиту. В рамках проекта планируется разработать космический аппарат, первая и вторая ступени которого будут способны осуществлять обратную посадку на космопорт и будут подлежать повторному использованию.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в рамках проекта индийская организация космических исследований планирует провести испытания космического аппарата многоразового использования уже в конце июня — начале июля 2019 года.

В беседе с журналистами председатель индийской организации космических исследования Каиласавадиву Сиван заявил, что подобная технология значительно увеличит грузоподъемность летательного аппарата. Он также сообщил, что запуск планируется осуществлять по модели, используемой американской компанией SpaceX, однако технология обратной посадки первой и второй ступеней аппарата является исключительной разработкой индийских исследователей. Она подразумевает приземление на взлетную полосу таким же образом, как обычный самолет.