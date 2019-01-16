Среда, 16 Января 2019 года
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В Индии открылся центр пилотируемых космических полетов

Общество

Под руководством индийской организации космических исследований открыт центр пилотируемых космических полетов в столице штата Карнатака городе Бангалор

В Индии открылся центр пилотируемых космических полетов
Иллюстрация: Isro.gov.in
Запуск индийской ракеты

Бангалор, Индия, 16 января 2019, 13:10 — REGNUM  Индийская организация космических исследований открыла центр пилотируемых космических полетов в столице штата Карнатака городе Бангалор, откуда с 2022 года начнут осуществляться регулярные запуски космонавтов на околоземную орбиту в рамках проекта «Гаганйаан». Сотрудниками центра станут 900 специалистов в различных областях.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», главой центра был назначен Уникришнан Наир, руководивший программой развития космических полетов в космическом центре имени Викрама Сарабхайи в штате Керала (Тривандрам).

В начале 2019 года проект «Гаганйаан» получил одобрение правительства Индии, а также бюджетное финансирование первого этапа, который заключается в выводе трех астронавтов на околоземную орбиту дальностью 400 километров. Кроме того, в расходы включены процесс отбора, подготовки и реабилитации космонавтов после полета, а также разработка систем жизнеобеспечения на летательном аппарате GSLV MarkIII, второй успешный запуск которого состоялся в ноябре 2018 года.

Перед пилотируемым полетом планируется осуществить еще два непилотируемых запуска в декабре 2020 года и в июле 2021 года.

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Зарубежная хроника
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