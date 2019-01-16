70% австралийцев против приезда новых мигрантов

Канберра, , 13:04 — REGNUM 69,6% австралийцев не хотят, чтобы в их страну приезжало ещё больше мигрантов. Таковы результаты социологического исследования, проведённого Австралийским национальным университетом среди 2000 человек. Об этом сообщает австралийское информационное агентство News of Australia.

Многочисленные мигранты приводят к увеличению населения и, как следствие, ухудшению условий жизни, считают австралийцы. На данный момент в стране проживает 25 миллионов человек. Из-за мигрантов увеличивается спрос на жильё, особенно в крупных городах, что влечёт за собой повышение цен; мегаполисы перегружены, инфраструктура работает на пределе возможностей, и австралийцы вынуждены стоять в пробках и испытывать неудобства. Также тяжелее стало найти работу с хорошей зарплатой, убеждены респонденты. Примечательно, что в 2010 году, когда проводился аналогичный опрос, соотношение между противниками и сторонниками иммиграции было фактически равным — тогда вместо нынешних 69,6% показатель равнялся 54,2%.

Политики уже реагируют на настроения общества. Так, министр туризма Саймон Бирмингем отметил, что местным органам власти необходимо проинформировать правительство о нагрузке на социальную инфраструктуру и предоставить прогнозы по динамике населения в ближайшие годы. В таком случае правительство сможет нивелировать негативные эффекты иммиграции, убеждён министр.