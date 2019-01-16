В Госдуме рассказали о доработке норм о паллиативной помощи

Москва, , 12:54 — REGNUM Законопроект о паллиативной помощи потребует доработки ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«Законопроект требует доработки ко второму чтению и формирования подзаконных актов под нашим контролем, и, конечно же, дальнейшей работы», — заявил Морозов. — «Закон далеко не идеален, он является, на мой взгляд, некоей базовой, опорной точкой для последующей дискуссии, он сам по себе требует доработки ко второму чтению».

Профильный комитет рекомендует Государственной думе требовать от правительства представить проект и подзаконные акты уже ко второму чтению.

«Мы хорошо понимаем, что если говорить об изменении ситуации по паллиативной помощи — очень многое зависит не только от закона прямого действия, но и от качества подзаконных актов. Поскольку эта палитра широчайшая», — указал парламентарий.

Проект закона устанавливает суть паллиативной помощи как комплекса мер медицинских, социальных и психологических.

«Оставляем перед собой вопрос: стоит ли сюда вносить, как в международных понятиях, духовную помощь или она погружена в психологическую? Надо будет с этим разбираться», — сказал Морозов.

Впервые паллиативная помощь делится на виды: первичную и специализированную, а первичная — на доврачебную и врачебную.

«Здесь я перешел бы действительно к одной из ключевых позиций — это прописание в законе возможность оказания паллиативной помощи не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях, и в дневном стационаре, что является новеллой, и, конечно же, на дому», — заявил глава комитета Госдумы.

Парламентариям предстоит определиться в оказании паллиативной помощи не по месту регистрации пациента.

«Нам нужно обязательно это понять, равно, как понимать — а как мы будем оказывать паллиативную помощь тем, кто, к сожалению, начал уходить из жизни не по месту своей прописки. Потому что у нас финансирование этой работы идет смешанным бюджетом: и субъективным бюджетом, и бюджетом Федерации. Эту ситуацию нам необходимо обязательно брать на контроль», — пояснил он.

Одновременно Госдуме предстоит принять решения относительно оборота наркотических средств — обсуждается законопроект о выращивании опиоидов и формировании отечественных опиоидов, облегчении неинвазивных форм обезболивания детей и так далее.

«Работа волонтеров, посещение реанимации — это все, согласитесь, вокруг этого законопроекта», — указал Морозов.

Правительственный законопроект, направленный на расширение понятия паллиативной помощи и возможностей ее оказания не только в хосписах, Госдума приняла в первом чтении.

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