В Южном Бутово построят новый учебный корпус на 300 мест

Москва, , 13:02 — REGNUM Новый учебный корпус построят для школы №2007 на улице Горчакова в московском районе Южное Бутово. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Общая площадь четырёхэтажного здания составит порядка 6 тысяч квадратных метров.

«Новый корпус — сбалансированное решение, которое нашло золотую середину между типовой школой и современными тенденциями в архитектуре. Проектировщики предложили сделать цветные вставки на фасадах и витражные окна. При этом здание гармонично вписывается в существующую застройку», — уточнил Кузнецов.

Все помещения школы приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном учреждении расположатся учебные корпуса, спортивный зал, кабинет врача. Корпус рассчитан на 300 человек.

При строительстве будут учтены все санитарные и строительные нормы образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории села Рождествено в столичном районе Митино откроют школу на 1100 мест. При проведении работ проектировщики столкнулись со сложностями из-за рельефа, так как перепады высоты достигают почти 20 метров.

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