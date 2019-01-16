В Акмолинской области Казахстана подтверждено 43 случая заболевания корью

Кокчетав, Казахстан, , 12:51 — REGNUM С 1 ноября 2018 года по 14 января 2019 года в Акмолинской области Казахстана было зафиксировано 77 случаев с подозрением на корь, сообщает 16 января агентство «Казинформ» со ссылкой на региональный департамент охраны общественного здоровья.

В департаменте уточнили, что среди детей в возрасте до 1 года зафиксировано 26 случаев заболевания, с 1 года до 14 лет — 26, среди подростков — 2 и 23 случая — среди взрослых. Из 77 случаев подозрения на корь лабораторно удалось подтвердить 43 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января главный государственный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в Алма-Ате, Астане и Акмолинской области республики планируется снизить минимальный возраст получения вакцины от кори.

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