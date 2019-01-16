Свердловский губернатор назвал причину скандала с цирком в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM У нынешнего руководства Екатеринбургского цирка есть «серьёзные недоговорённости» с Министерством культуры РФ, что пока затрудняет передачу учреждения в свердловскую собственность. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я обращался несколько раз с просьбой о передаче цирка в областную собственность, но у Минкульта есть серьёзные недоговорённости с нынешним руководством. Я думаю, что эти недоговорённости станут договорённостями, и в ближайший промежуток времени мы вернемся к вопросу о передаче», — сказал Куйвашев.

Губернатор признал, что области было бы удобнее иметь цирк в своей собственности.

«Конечно, нам бы это было легче, мы и так выделяем деньги на ремонт. Вместе с тем нам было бы легче управлять. Цирк важен, нужен. Дети познают через цирковое искусство мир, жизнь. Мы будем всячески поддерживать это направление», — упомянул глава региона.

Напомним, 25 декабря 2018 года Свердловский областной суд отменил решение о закрытии Екатеринбургского цирка. Сместившие с поста руководителя учреждения Анатолия Марчевского представители госкомпании «Росгосцирк» теперь должны в течение месяца устранить нарушения противопожарной безопасности в цирке.

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