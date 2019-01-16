Среда, 16 Января 2019 года
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В Оренбуржье чиновник подозревается в получении взятки в 2 млн рублей

Общество

В отношении первого заместителя главы администрации Красногвардейского района возбуждено уголовное дело

Оренбург, 16 января 2019, 12:43 — REGNUM  В Оренбургской области за крупное взяточничество задержан первый замглавы администрации Красногвардейского района. Возбуждено уголовное дело, по которому он пока является подозреваемым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 15 января 2019 года в селе Плешанова чиновник лично получил от фермера 2 млн рублей за способствование в силу своего должностного положения совершению в пользу взяткодателя общего покровительства, оказание содействие в пролонгации договоров аренды земельных участков, избежание проверок в рамках муниципального земельного контроля КФХ.

В ближайшее время решится вопрос об предъявлении обвинения подозреваемому в коррупционном преступлении чиновнику и избрании в отношении него меры пресечения.

Следователи не исключают, что от противоправных действий заглавы райадминистрации могли пострадать и другие местные предприниматели. Сейчас выясняется причастность муниципального служащего к аналогичным преступлениям.

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Коррупция и борьба с ней
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