В Оренбуржье чиновник подозревается в получении взятки в 2 млн рублей

Оренбург, , 12:43 — REGNUM В Оренбургской области за крупное взяточничество задержан первый замглавы администрации Красногвардейского района. Возбуждено уголовное дело, по которому он пока является подозреваемым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 15 января 2019 года в селе Плешанова чиновник лично получил от фермера 2 млн рублей за способствование в силу своего должностного положения совершению в пользу взяткодателя общего покровительства, оказание содействие в пролонгации договоров аренды земельных участков, избежание проверок в рамках муниципального земельного контроля КФХ.

В ближайшее время решится вопрос об предъявлении обвинения подозреваемому в коррупционном преступлении чиновнику и избрании в отношении него меры пресечения.

Следователи не исключают, что от противоправных действий заглавы райадминистрации могли пострадать и другие местные предприниматели. Сейчас выясняется причастность муниципального служащего к аналогичным преступлениям.