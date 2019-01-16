Глава Nintendo Россия избежал наказания

Москва, , 13:31 — REGNUM Европейский офис компании Nintendo провёл внутреннее расследование по поводу недостойного поведения главы Nintendo Россия Яши Хаддажи. Необходимых доказательств обнаружено не было, а Хаддажи получил официально предупреждение о неподобающем поведении, сообщает Eurogamer.

Nintendo признали, что Хаддажи периодически срывался на сотрудников компании, однако подтверждений того, что он превышал полномочия и оскорблял своих работников, найти не смогли. Хаддажи также признал, что иногда нарушает кодекс поведения Nintendo из-за собственной вспыльчивости и потери самообладания. Также представители Nintendo сообщили, что продолжат поддержать российский офис и выделять ему ещё больше необходимых средств.

Напомним, что скандал с участием Яши Хаддажи начался после того, как в сети появился видеоролик, на котором глава российского отделения Nintendo нецензурно выражался, общаясь со своими сотрудниками. После этого на change.org появилась петиция об отстранении Хаддажи, а сотрудники компании сделали анонимное заявление о том, что глава Nintendo Россия домогался работников и позволял себе оскорблять подчинённых.

Читайте ранее в этом сюжете: «Тут я неправ»: сотрудник 1C Game Studios, назвавший журналистов «быдлом»