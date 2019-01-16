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Правительство Японии: трудоспособное население к 2040 г. сократится на 20%

Общество

Согласно правительственным прогнозам, экономически активное население Японии сократится на 20% к 2040 годуоб уменьшении рабочей силы на 20% к 2040

Правительство Японии: трудоспособное население к 2040 г. сократится на 20%
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Японский рабочий

Токио, 16 января 2019, 14:58 — REGNUM  15 января группа исследователей Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии опубликовала прогноз численности рабочей силы в Японии в 2040 году. Так, трудоспособное население сократится на 20% и составит около 52 миллионов человек по сравнению с 65 миллионами в 2017 году.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», исследователи также призвали правительство проводить политику, стимулирующую занятость и развивать искусственный интеллект, внедряя передовые технологии во избежание «трудовой катастрофы». По словам исследователей, больше всего пострадает сектор оптовой и розничной торговли, а также промышленный сектор, где число работников сократится почти на 3 и 2 миллиона соответственно.

Исследовательская правительственная группа также отметила, что привлечение женщин и пожилых людей к различным видам деятельности может улучшить ситуацию.

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Зарубежная хроника
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