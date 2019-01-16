Центр медицины катастроф Крыма будет выводить из кризиса новый начальник

Симферополь, , 12:37 — REGNUM Новым руководителем Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Крыма назначен Сергей Олефиренко, который должен вывести организацию из кризиса. Об этом на своей странице в Facebook 15 января сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«Кадровые перестановки были сделаны по воле коллектива, выразившего недоверие своему прошлому руководителю. Уверен, что новый глава центра сможет наладить системную работу. Первоочередная задача — доступность медицины. Это одно из ключевых условий повышения качества жизни на полуострове», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин был уволен с должности в декабре прошлого года. По словам министра здравоохранения РК Александра Голенко, его отставка была обусловлена плохой организацией работы учреждения и конфликтами с коллективом.

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