Рязанские родители будут больше платить за детсады

Рязань, , 12:45 — REGNUM В Рязани плата за детский сад увеличилась до 2007 рублей в месяц. Соответствующее постановление городской администрации было опубликовано 16 января. Новый размер платы начал действовать с 9 января.

Ежемесячную сумму оплаты подняли на 74 рубля. Еще в 2018 году жители платили в месяц 1993 рубля за одного ребенка.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущее повышение стоимости детских садов было в конце 2016 года. Тогда плата выросла сразу на 322 рубля. В конце 2017 года плату также хотели поднять, однако тогда на защиту семей встал губернатор Николай Любимов, который заявил, что повышение на 80 рублей — достаточно серьезно для молодых родителей.

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