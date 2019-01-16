В Казахстане полиция установила нападавших на инспекторов лесного хозяйства

Астана, , 12:35 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана установили подозреваемых в нападении на инспекторов лесного хозяйства в Карагандинской области, заявил официальный представитель МВД республики Алмас Садубаев, сообщает 16 января агентство «Казинформ».

По факту нападения следственное управление департамента полиции Карагандинской области проводит досудебное расследование по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Сотрудники МВД проводят работу по задержанию злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, в окрестностях плотины «Ак кошкар» в Карагандинской области Казахстана 13 января двое инспекторов «Охотзоопрома» вышли на след браконьеров, убивших пять сайгаков.

В ходе преследования инспекторам удалось задержать одну машину, в результате завязалась драка, в ходе которой работники лесного хозяйства получили травмы. Позднее один из инспекторов скончался от полученных травм.

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