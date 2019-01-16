Электронную систему бухгалтерского учета внедрят в детсады Южной Кореи

Сеул, , 12:45 — REGNUM Министерство образование Республики Корея с марта месяца 2019 г. внедрит систему бухгалтерского учета «Education Pine» в частные детские сады, в которых количество воспитанников превышает 200 человек, однако со следующего года эта система появится во всех частных детских садах. Об этом сообщает телеканал YTN.

Для этого в каждом детском саду будет создана консультативная группа, которая будет проводить обучение сотрудников без отрыва от работы.

Кроме этого, министерство образования планирует ввести административные и финансовые наказания для тех руководителей детских садов, которые поддерживают принятие новых образовательных программ, но не использует их.

В настоящее время на территории Южной Кореи насчитывается более 581 крупных частных детских садов, в которых количество воспитанников более 200 человек. Это 14% от всего количества учреждений для общественного воспитания детей дошкольного возраста. В общей сложности в Южной Корее насчитывается более 4000 частных детских садов.

«Education Pine» — национальная электронная система бухгалтерского учета, которая способна составлять бюджет, рассчитывать доходы и расходы.