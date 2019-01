Альбиносы Танзании рассказали об улучшении своего положения в обществе

Укерере, Танзания, , 12:31 — REGNUM Альбиносы Танзании отмечают постепенное улучшение своего статуса в обществе в результате деятельности организации по защите прав альбиносов the Standing Voice, расположенной на острове Укерере. Об этом сообщает The Guardian Africa.

В некоторых частях Танзании один из 1400 детей рождается альбиносом. Для сравнения в Европе — один из 20 тысяч.

Многие альбиносы умирают до 40 лет от рака кожи, а также от нападений на почве предрассудков. Также альбиносов насилуют, так как верят, что это вылечит от СПИДа, отрезают их конечности для изготовления снадобий и проведения ритуалов. В Танзании 75 альбиносов было убито в период с 2000 по 2016 год.

Жизнь Паскаля Мерумбы, альбиноса, всегда была очень тяжелой. В младенчестве мать отказалась кормить грудью «проклятого» ребенка, на него нападали вооруженные люди, а также он пытался покончить жизнь самоубийством. В 54 года жизнь Мерумбы изменилась в лучшую сторону после встречи с Алексом Магагой, защитником прав альбиносов. Алекс работал над фильмом In the Shadow of the Sun, который должен был привлечь внимание к проблеме. После успеха фильма режиссер Харри Фриланд основал организацию Standing Voice, которая защищает права альбиносов в Танзании. Мерумба сейчас работает садовником в организации и наконец чувствует себя в безопасности.

Сегодня организация The Standing Voice при поддержке членов сообщества альбиносов в Укереве ставит своей целью объединение разобщенного общества.

«Каждый день мы наблюдаем примеры того, как интеграция альбиносов в общество улучшает здоровье, образование, создает рабочие места и укрепляет связи между членами общества, что впоследствии помогает защищать альбиносов от преследований», — сообщает Фриланд.

Одной из успешных мер организации стало создание тренировочного центра Umoja, что на суахили обозначает «единство». В центре альбиносов обучают различным навыкам и предоставляют экономические возможности.

Мерумба также отметил, что положение альбиносов в Укерере меняется в лучшую сторону.

«Сейчас я живу в большей безопасности, позиция моих соседей и общества в целом по отношению к альбиносам заметно улучшается. Мы сидим вместе, разговариваем, делимся мыслями. Я люблю общаться с другими. И сейчас я могу это делать. Тут есть люди, которые меня любят. Я чувствую себя в безопасности и живу независимо», — рассказывает Мерумба.

Ведастус Зангуле, который не смог получить образование из-за давления одноклассников, окончил старшую школу при поддержке организации the Standing Voice и теперь мечтает стать радиоведущим.

«Сейчас я намного более счастливый человек», — признается Зангуле.