У граждан Новой Зеландии появятся новые ID-карты

Веллингтон, , 15:47 — REGNUM Граждане Новой Зеландии смогут получить усовершенствованную идентификационную карту с расширенным функционалом. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство Newshub.

По словам разработчиков, новые карты облегчат доступ к товарам и услугам, и станут более удобными в использовании для всех групп граждан. В частности, подобная модификация проведена в первую очередь для пожилых и людей с ограниченными возможностями, так как теперь учитываются их особенности. На новых картах используется шрифт Брайля для слепых и слабовидящих людей. Более того, в новом специальном цифровом коде содержится более полная информация об обладателе карты — номер медицинского и пенсионного страхования, место проживания и многие другие данные.

Ранее ID-карты использовались как паспорт: например, с их помощью можно было приобрести сигареты или алкоголь в вендинговых автоматах, однако теперь они объединяют в себе несколько документов, и при этом, носить карту и пользоваться ей гораздо удобнее.

Впрочем, за комфорт придётся заплатить: стоимость карты составляет 55 долларов США. Она будет запущена в обращение уже с февраля 2019 года.