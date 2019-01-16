В Южной Корее уничтоженные погранпосты «превратили» в сувениры

Сеул, , 15:00 — REGNUM Министерство обороны Республики Корея превратило элементы разрушенных пограничных постов в сувениры и подарило их высокопоставленным парламентариям. Такие действия возмутили общественность, и военному ведомству пришлось приносить извинения, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Пограничные посты, располагавшиеся в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Кореи, были взорваны ещё в декабре 2018 года в рамках двустороннего соглашения о снижении напряжённости. Однако южнокорейские военные проявили находчивость и решили сделать символические подарки членам партий. Примечательно, что такие действия напрямую противоречили приказу министерства обороны, согласно которому руины постов и все части должны оставаться нетронутыми. В частности, провинилась 7 пехотная дивизия, участвовавшая в разрушении постов. Одним из сувениров было объемное изображение Корейского полуострова с кусочком колючей проволоки, ранее разделявшей две Кореи. О внешнем виде других подарков не сообщается.

Из-за разгоревшегося скандала министерство обороны принесло публичные извинения и начало внутреннее расследование.