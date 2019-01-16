Буфет в парке «Зарядье» может обрести хозяина за 14,6 млн рублей

Москва, , 12:50 — REGNUM Право на организацию буфета в здании концертного зала «Зарядье» будет разыграно через электронный аукцион. Об этом заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Объект занимает площадь 217 квадратных метров.

«В шаговой доступности находятся «Китай-город», «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд». Такая локация отлично подойдет широкому кругу инвесторов, желающих реализовать свой бизнес в Центральном административном округе», — убежден Геннадий Дёгтев.

По мнению начальника отдела закупок Московского концертного зала «Зарядье» Алины Воскобойниковой, кафетерий будет пользоваться спросом среди любителей классической музыки.

«Предполагается, что вместимость будущего кафетерия будет составлять около 500 человек», — добавила она.

Стартовая стоимость лота составляет 14,6 млн рублей. Заявить своё право на аренду можно на три года. Заявки для участия в аукционе принимаются до 28 января. Сами торги состоятся 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, победителями городских аукционов в десяти парках Москвы будут открыты 65 заведений общественного питания.

Средняя стартовая цена квадратного метра составляет 1,6 тыс. рублей. Аукционы пройдут в пять торговых сессий, последняя из которых состоится 18 февраля.

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