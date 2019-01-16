Среда, 16 Января 2019 года
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В Алма-Ате планируют построить линию легкорельсового транспорта

Общество

Общая стоимость проекта составит более $150 млн

Алма-Ата, Казахстан, 16 января 2019, 12:12 — REGNUM  В Алма-Ате строительство линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) планируют начать в 2020 году, сообщает 16 января агентство «Казинформ» со ссылкой на управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алма-Аты.

В управлении отметили, что стоимость проекта, включая депо, составит 56,907 млрд тенге ($150,6 млн), стоимость подвижного состава — 36,512 млрд тенге ($96,6 млн). Проект предлагается реализовать через договор государственно-частного партнерства на всех циклах реализации: проектирования, строительства, финансирования, эксплуатации и обслуживания.

Отметим, легкорельсовый транспорт характеризуется малыми габаритами, грузоподъемностью и скоростью сообщения. К ЛРТ относят трамвай, скоростной трамвай и городскую железную дорогу.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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