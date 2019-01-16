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Японское правительство примет меры против «fake news» в социальных сетях

Общество

Правительство Японии планирует принять ряд мер, направленных на предотвращение распространения ложной информации в интернете

Токио, 16 января 2019, 12:54 — REGNUM  Источники в правительстве Японии заявили, что правительство намерено к июню 2019 года предоставить социальным сетям специальный пакет требований для того, чтобы предотвратить распространение «ложных новостей» («fake news»).По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», пакет будет направлен на американские социальные сети, такие как Facebook, Twitter, а также японские Line и Yahoo Japan. Правительство предложит компаниям создать некий «кодекс поведения», чтобы, по возможности, фильтровать информацию.

В правительственных источниках также сообщили, что пакет не лишает пользователей сервисов свободы слова, поэтому не будет узаконивать меры против дезинформации.

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Зарубежная хроника
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