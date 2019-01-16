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Симферопольские сироты рискуют остаться без жилья

Общество

Подрядчик, строящий для них дом, не укладывается в запланированные сроки

Симферополь, 16 января 2019, 11:56 — REGNUM  Строительство многоквартирного дома, предназначенного для обеспечения жильём детей-сирот в Симферополе, ведётся с отставанием. Об этом журналистам 16 января сообщил замглавы администрации крымской столицы Якуб Зейтулаев.

«За прошедшую неделю я два раза выезжал на объект в Залесье. На ноябрь 2018 года отставание от графика составляло шесть-семь месяцев. Сейчас работы оживились, подрядная организация сократила отставание до двух месяцев. До марта подрядчик обязуется ещё сократить отставание», — отметил чиновник.

По его словам, основной причиной задержки строительства стала проблема с оформлением документов на земельный участок. Согласно документам, дом должны сдать в декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Симферополе уже был сдан в эксплуатацию новый дом, часть квартир которого власти также вручили детям-сиротам. При этом строительные работы были проведены с многочисленными нарушениями норм и правил: квартиры новостройки в буквальном смысле рассыпались на части, на стенах были трещины, плесень, в подъезде не работал лифт.

Читайте ранее в этом сюжете: Симферопольских сирот обеспечили новым аварийным жильем

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Обеспечение жильём детей-сирот
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