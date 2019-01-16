Галкин объяснил уход Пугачёвой из телестудии

Москва, , 11:50 — REGNUM Сообщения о внезапном ухудшении самочувствия Аллы Пугачевой в телестудии «Останкино» не соответствуют действительности. Об этом рассказал супруг певицы Максим Галкин изданию «Телепрограмма».

У Пугачевой якобы произошла аллергическая реакция на искусственный снег, которая привела к приступу удушья. Такие публикации появились ранее в сетевых изданиях.

«Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают все эту ерунду», — заявил Галкин.

Артист пояснил, что Пугачева некоторое время находилась в студии, где шли съемки программы о певце Игоре Николаеве, а потом ушла, так как у нее были другие дела. Программу снимали 29 ноября, с тех пор певица в съемках не участвовала, добавил Галкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года народная артистка СССР, певица Алла Пугачева отметит 70-летие. Большой юбилейный концерт артистки прошел 17 декабря 2018 года в Кремлевском дворце.

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