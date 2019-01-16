Суд отказал прокуратуре в возвращении экс-мэра Оренбурга в СИЗО

Оренбург, , 11:47 — REGNUM Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов оставлен под домашним арестом. Прокуратура не смогла добиться возвращения его в СИЗО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Апелляционное представление прокуратуры на решение Ленинского районного суда рассмотрел облсуд. Прокуратура заявила, что Евгений Арапов якобы может пытаться оказывать давление на свидетелей. Однако доводы обвинения не убедили суд.

Напомним, экс-мэр Оренбурга обвиняется во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Задержан он был в августе и затем отправлен в СИЗО. Однако 6 января Ленинский райсуд постановил отпустить его под домашний арест.

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