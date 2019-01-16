Школьное питание в Югре подорожало в несколько раз

Ханты-Мансийск, , 12:51 — REGNUM В Югре не утихают конфликты, связанные с новой схемой выделения бюджетных средств на школьное питание. Региональные дотации, предназначенные в том числе и на питание учащихся, руководство четырех муниципалитетов — Ханты-Мансийска, Югорска, Урая и Нижневартовского района — перераспределило на другие цели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Что касается питания льготных категорий школьников из малоимущих, многодетных семей и детей-инвалидов, то оно в 2019 году осталось бесплатным.

«Льготные категории обеспечены двухразовым питанием за счет средств региона, которые целевым образом доводятся до муниципалитетов», — сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Для обеспечения питания остальных школьников поменялся источник финансирования.

«Изменились подходы к финансированию. Если раньше это были целевые средства в составе субвенций муниципалитетам, то сейчас эти деньги попадают в муниципальные бюджеты в виде дотаций, а также в виде отчислений налога на доходы физических лиц. Органы местного самоуправления вольны распоряжаться ими по своему усмотрению, это их полномочия. По факту в 18 муниципальных образованиях из 22 ничего не изменилось — там средства, как и раньше, были направлены на софинансирование питания в школьных столовых», — пояснил Алексей Дренин.

И четыре муниципалитета распорядились «по своему усмотрению» — переложили оплату питания школьников полностью на родительский кошелёк. Скандалы возникли в Ханты-Мансийске, Югорске, Урае и Нижневартовском районе.

«Увеличили на 1,5% долю поступления налога в бюджет муниципалитета и сказали: ни в чем себе не отказывайте! И зарплату бюджетникам повышайте, и детей кормите на свое усмотрение», — поясняют суть региональных дотаций анонимы в социальных сетях.

Отбросив эмоции из пабликов соцсетей и разберём суть изменений на примере столицы Югры. В Ханты-Мансийске стоимость школьного завтрака с первых дней 2019 года для родителей учащихся 1 — 5 классов составила 78 рублей, и для 6 — 11 классов — 93 рубля. Ранее питание ребёнка в школе обходилось родителям 30 рублей — 44 рубля доплачивала региональная казна.

«В связи с изменением с 2019 года механизмов межбюджетного регулирования с учётом инвентаризации расходных полномочий муниципальных образований, софинансирование из бюджета автономного округа расходов местных бюджетов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания школьников с 2019 года не предусмотрено», — по-византийски витиевато сообщает департамент образования Ханты-Мансийска.

В городе Югорске школьные завтраки чад родителям с 2019 года обходятся дешевле: 1 — 4 классы — 50 рублей в день, 5 — 11 классы — 55 рублей в день. Однако ранее, в 2018 году, родители доплачивали по 2−5 рублей в день за школьное питание. Разница в 10 раз!

«Администрация города Югорска свои обязательства по организации питания выполняет в полном объеме: оплата коммунальных услуг, содержание помещения столовой, приобретение и ремонт оборудования. При сохраняющейся финансовой поддержке администрации города Югорска по организации питания, родителям придется оплачивать только стоимость продуктов питания», — гласит официальная информация мэрии.

Однако директор департамента образования и молодёжной политики ХМАО утверждает, что автономным округом не принималось решение о прекращении финансирования школьного питания.

«Это абсолютное заблуждение. Средства, выделяемые из бюджета округа, остались в том же объеме. На одного школьника — 44 рубля», — заявил Алексей Дренин 15 января 2019 года.

Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО отметил, что учитывая сложившуюся ситуацию, от руководителей четырёх муниципалитетов, переложивших на кошелёк на родителей полную оплату школьного питания в ведомстве ждут «аргументированную позицию в части направления средств».