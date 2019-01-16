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Граждане назвали самые загрязненные города России

Общество

Опрос Superjob.ru

Москва, 16 января 2019, 11:40 — REGNUM  Жители России назвали самые загрязненные города в стране. Ими оказались Красноярск — 71% опрошенных дали за экологию оценку «плохо»), Новокузнецк (73%) и Челябинск (79%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

По мнению большинства граждан, российские города с хорошей экологией — Тюмень. 39%назвали экологию в этом городе хорошей, 44% — нормальной, Краснодар 20% хороших оценок и Набережные Челны — 17% «хорошо», 45% — «нормально».

В Москве экологию назвали хорошей 7%, нормальной — 42%. Санкт-Петербург немного отстаёт: 6% дали оценку «хорошо», 41% — «нормально».

Опрос проведен 3—14 января 2019 года. Размер выборки: по 1000 респондентов старше 18 лет из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из 37 населенных пунктов России.

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