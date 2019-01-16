Госдума прописывает правила оказания паллиативной помощи неизлечимо больным

Москва, , 11:51 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на расширение понятия паллиативной помощи и возможностей ее оказания не только в хосписах, но и на дому, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Законопроект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил ранее в ходе встречи с волонтерскими организациями. Законопроект предлагает прописать само понятие паллиативной медицинской помощи. Под ним понимается комплекс мероприятий, в том числе медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, которые направлены на улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан. Речь идет, в частности, об избавления от боли и облегчения тяжелых проявлений заболевания, в том числе с помощью наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

Оказывать помощь тяжело больным гражданам смогут только медицинские работники, прошедшие специальную подготовку совместно с социальными службами. Порядок организации паллиативной медицинской помощи, в том числе правила взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, установит Минздрав и Минтруд.

Одно из наиболее важных изменений, которое предлагает законопроект, касается возможности оказывать паллиативную помощь неизлечимо больным гражданам на дому. Другими словами, паллиативная медицинская помощь сможет быть как первичной — доврачебной и врачебной, на дому, — так и специализированной. Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, такое нововведение направлено на поддержку тяжело больных граждан и их семей.

«Принятие этого закона ждут наши граждане. Он направлен на совершенствование существующего законодательства. Неизлечимо больные люди будут получать качественную медицинскую помощь, необходимое обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку, а главное — смогут находиться в тяжелый жизненный период дома, рядом со своими родными и близкими», — отметил Володин.

Кроме того, по его словам, законопроект также дает право гражданам бесплатно получать необходимые лекарства, причем не только в стационаре, но и на дому.

«Средства на паллиативную помощь есть — президент подчеркнул, что только в 2019 году будет направлено около 5 млрд рублей на эти цели», — напомнил Володин.

По приглашению спикера Госдумы на обсуждение законопроекта в первом чтении присутствовала учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Депутаты пересмотрели регламент заседания и позволили ей выступить в ходе обсуждения инициативы.

Как отметил Володин, в конце января законопроект будет обсужден на Совете по законотворчеству в рамках доработки ко второму чтению. Участие в обсуждении примут эксперты, медицинское сообщество, представителями гражданского общества. По словам Володина, такое обсуждения необходимо, чтобы «максимально учесть все необходимые замечания и выйти на качественный и проработанный закон».

«Люди должны быть уверены, что они не останутся один на один со своей болью. Этот законопроект важен для того, чтобы в нашей жизни было больше добра и помощи друг другу», — подчеркнул Володин.

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